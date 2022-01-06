جائزة مصر للتميز الحكومى والأزهر يبحثان تفعيل المشاركة فى النسخة العربية

جدة - نرمين السيد - بحث فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى مع قيادات قطاعات مشيخة الأزهر الشريف، آليات مشاركة قطاعات ومشروعات الأزهر بالفئات المختلفة لجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الثانية.





وخلال اللقاء، أوضحت سهى سعيد المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى ومنسق جائزة التميز العربى بجمهورية مصر العربية؛ الفئات المختلفة للجوائز الفردية والمؤسسية، إضافة إلى آليات المشاركة وكتابة طلب الترشح على الموقع الإلكترونى حسب المتطلبات المدرجة.

من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر، مشيرًا الى حرص الأزهر على المشاركة بفاعلية فى دورة جائزة التميز الحكومى العربى على المستويين المؤسسى والفردى.

وينقسم أسلوب التقييم الخاص بالجائزة إلى قسمين رئيسيين أحدهما خاص بتقييم القدرات والآخر خاص بتقييم نتائج الأداء المؤثر، حيث يتم تقييم القدرات (40%) من خلال ثلاثة عناصر رئيسية وهى الفعالية، الكفاءة والتعلم والتطوير، بينما يتم تقييم النتائج (60%) من خلال أربعة عناصر رئيسية وهى: الشمولية والقابلية للاستخدام، وتحقيق النتائج، والتطور فى الأداء، والموقع الريادى.