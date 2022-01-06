جدة - نرمين السيد - وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماما، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار المديرية.
وتم انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها، وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولى الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات أمنية مشددة أمام كنائس الأقصر لتأمين احتفالات عيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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