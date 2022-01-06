إجراءات أمنية مشددة أمام كنائس الأقصر لتأمين احتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماما، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار المديرية.

وتم انتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها، وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولى الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.