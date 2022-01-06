عاجل - 45 شخصًا .. ننشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس طريق الجلالة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن قسم الطوارئ استقبل 45 مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لتشخيص حالتهم ونقلهم لأقسام العظام والباطنة والجراحة





وأوضح المصدر، أن المصابين عاملين بإحدى القرى السياحية على طريق "الجلالة_ الزعفرانة" وهم من محافظات مختلفة وليس من بينهم مصابين من محافظة السويس.

وأضاف المصدر، أن المصابين هم: أمجد فتحى مصطفى 54 عامًا مقيم الغربية، مصاب بكسر بالقدم اليمنى وكسر بالحوض، ومحمد عبد الباسط على 32 عامًا، مقيم البحيرة مصاب بخلع فى الكتف، وعوض الله الصواف عبده 26 عامًا، مقيم الأقصر مصاب بنزيف بالبطن وكسر بالضلوع، وأحمد علام على 40 عامًا، مقيم بالشرقية مصاب بكسر بالعمود الفقرى، محمود حسنى سليمان 28 عامًا، مقيم بقنا مصاب بكسر بالعمود الفقرى.

كما أصيب محمود عبدالعال جادالله 36 عامًا، مقيم بقنا مصاب بخلع بالكتف وجروح وكدمات، ومحمد عاطف محمود 39 عامًا، مقيم بالقليوبية بكسر بالحوض والعمود الفقرى، وطارق محمد خليل 41 عامًا، مقيم المنيا مصاب بخلع وجروح وكدمات، محمد عبده أحمد 18 عامًا، مقيم الأقصر مصاب بخلع فى الكتف وجروح متفرقة، ومحمد رضوان عبدالمطلب 46 عامًا، مقيم القاهرة مصاب بخلع فى الكتف وجروح متفرقة، ومحمود عزمى محمد 32 عامًا، مقيم القاهرة مصاب كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات.

كذا أصيب فى الحادث، محمد طه عبدالبارى 34 عامًا، مقيم المنيا مصاب بنزيف فى المخ وفى غيبوبة، وحسن عصفور حسن 24 عامًا، مقيم المنيا مصاب بكسر فى الساعد الأيسر، وسيد مسعد محمد 32 عامًا، مقيم البحيرة مصاب بكسر فى العمود الفقرى، وعمار ناظم محمد 34 عامًا، مقيم كفر الشيخ مصاب بكسر فى عظمة الفخذ الأيسر، مصطفى الشحات مصطفى 28 عامًا، مقيم قنا كسر بالعمود الفقرى.

وأصيب 29 عامل آخرين بجروح سطحية وكدمات وسحجات وهم عمر عبد الحكم محمد، وسيد صلاح عبداللطيف، عمرو كمال محمد، محمد صبحى عبد الغفار، خالد محمود على، واحمد عزت مصطفى، فريد عبدالله محمود، السيد محمد محمد إبراهيم، نادر السيد سعيد، بدر محمد بدرى، سعد على سعد عمارة، أحمد خلف أحمد، أحمد محمد عبدالله، محمد قاسم محمد.

كذا اصيب بكدمات وسحجات حسام حسن محمد، ناصر محمد عبدالموجود، ياسر محمود محمد، نور عبدالرحمن رمضان، عبدالرحمن عمر عبدالرحمن، خميس الشاذلى فؤاد، محمد يوسف أحمد، أحمد ممدوح حامد، جوده على جوده، تامر زكريا السيد، محمد رجب دسوقى، عمر محمد حامد، رمضان محمد أحمد، حسن محمد حسين، ومحمد خيشة بدر.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدى السيارات، يفيد انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة على مسافة قريبة من طريق "السويس _ السخنة" قرب محطة وقود أبو الدرج.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 20 سيارة من نقاط التمركز على طريق السخنة والتى وصلت لموقع الحادث بعد 7 دقائق من تلقى البلاغ، كما جرى الدفع بسيارات من مرفق الإسعاف إلى مكان الاتوبيس.