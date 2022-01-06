الخشت يتفقد إنشاءات مسرح دولت أبيض بجامعة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال إنشاءات مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية بالجامعة، للوقوف على آخر تطورات أعمال الإنشاءات، والتى من المقرر الانتهاء منها قريبا وفقا لأحدث التقنيات العالمية.





ويعد مسرح دولت أبيض أحد المشروعات الثقافية الكبرى التى تنفذها الجامعة ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقى وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى النشاط المسرحى والفنى الجامعى، وتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال جولته التفقدية إن مسرح دولت أبيض يقام على مساحة 2450 مترا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات vip، وصالتى عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و600 كرسى، مؤكدا دور المسرح فى الإرتقاء بالإنسان وجدانيا وفكريا وثقافيا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمى فقط، وانما تهتم أيضا بالجانب الإبداعى وتنمية القدرات الفنية والثقافية للطالب الجامعى، موضحا دعم الجامعة المستمر للفن والنشاط المسرحى بشكل عام والمسرح الجامعى بشكل خاص، وحرصها على خلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، ونشر الوعى بين طلابها ودعمهم المستمر فى كافة المجالات، لافتا إلى أن الفنون الراقية التى ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره ليصبح قادرا بوعى على مواجهة أى فكر متطرف والمساهمة بقوة فى التنوير والذى بدوره يساهم فى النهوض بالمجتمع ككل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وضع حجر أساس مشروع مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية فى مايو 2020، حيث تبذل جامعة القاهرة جهودا متواصلة فى دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب التى تجعل ساحتها خالية من أى فكر متطرف، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربى "دولت أبيض" وإتاحة الفرصة من خلاله لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفنى.

وخلال الـ 4 سنوات الماضية أولت جامعة القاهرة اهتماما كبيرا بالنشاط المسرحى ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربى فى السنوات المقبلة، واكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعى الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة فى التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيا وفكريا، والذى بدوره يساهم فى النهوض بالمجتمع ككل.