جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة فى إنشاء شبكات الطرق والمحاور والتى تهدف إلى تحقيق الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى مما يساهم فى تغيير الوجه الحضارى وتيسير الحركة المرورية وحركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار.





جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلى بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم وذلك بدء من طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية للقادم من طريق مصر إسكندرية الصحراوى متجهآ لمحور الضبعة. وأشار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تشمل على أعمال توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطى مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وانشاء بالوعات صرف امطار بالطريق وارصفة مشاه ببلاط الانترلوك وأعمدة أنارة حديثة وذلك للمساهمة فى تيسير الحركة المرورية بذلك القطاع بالتزامن مع تنفيذ عددآ من مشروعات الرصف وشبكة المحاور المرورية الجارى تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة. وخلال الجولة أكد محافظ الجيزة على ضرورة الاستعانة باستشارى طرق لوضع الرؤية الهندسية التى تضمن إجراء تنسيق عام للشارع، مشددآ على الشركة المنفذة بضرورة أستخدام أفضل الخامات وفقا للاشتراطات المحددة لكى تتحمل عوامل الأستدامة، بالإضافة إلى تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال مراحل العمل والانتهاء من تنفيذ الاعمال طبقآ للجدول الزمنى المحدد. كما كلف المحافظ جهاز شبكات المعلومات بعمل المسحات اللازمة للتأكد من عدم وجود كابلات مرافق بالجزيرة الوسطى تعوق تنفيذ أعمال التطوير لاستغلالها فى توسعة نهر الطريق. كما وجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بمدخل الطريق بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع. رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد والأستاذ على القط رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والأستاذ عزت الخرصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد تطوير الطريق من «مصر إسكندرية الصحراوى» حتى محور الضبعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.