حصاد 2021.. الصحة: ميكنة 30 مشروعا فى إطار التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قيام وزارة الصحة بميكنة 30 مشروعا قوميا على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.





وقال إن استخدام تقنيات الصحة الرقمية فى مصر يشهد تطورا كبيراً، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى أدت إلى الإسراع فى العمل على تبنى تلك التقنيات لتوفير رعاية صحية فعالة للمواطنين.

وأكد القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن التحول الرقمى فى مجال الصحة يوفر لمقدمى الخدمات الصحية رؤية أكثر شمولية وبيانات أكثر وضوحا حول صحة المواطنين، كما يوفر فرصاً حقيقية لتحسين النتائج الطبية للأفراد.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المشروعات القومية التى تم ميكنتها فى مجال الصحة، شملت المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة كشف وعلاج السمنة والتقزم والأنيميا لدى الأطفال والتى نجحت فى الكشف على 9 مليون طفل، ومبادرة اكتشاف وعلاج فيروس سى لدى الكبار، والتى وصلت خدماتها ل 50 مليون مواطن، ومبادرة اكتشاف وعلاج فيروس سى لدى طلاب الجامعات، حيث تم الكشف خلالها على 3 ملايين و781 ألف طالب، بالإضافة إلى مبادرة اكتشاف وعلاج فيروس سى بين طلاب المرحلة الإعدادية والتى تم من خلالها الكشف على مليون طالب.

وتابع أن المبادرات الرئاسية التى تم ميكنتها تضمنت مبادرة اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة، حيث تم الكشف خلالها على 25 مليون مواطن، ومبادرة صحة الأم والجنين، التى بلغت عدد الزيارات التى سُجلت بها مليون زيارة، ومبادرة دعم صحة المرأة والتى سجلت 20 مليون زيارة، ومبادرة اكتشاف وعلاج فيروس سى للأجانب، والتى قدمت خدماتها ل 68 ألف شخص، ومبادرة اكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة التى تم من خلالها الكشف على 2 مليون طفل.

فى السياق ذاته، قال المهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لنظم المعلومات، إن ميكنة المشروعات الصحية شملت أيضاً المنظومة الالكترونية لتسجيل ومتابعة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا، ومشروع لوحة عرض ومراقبة إتاحة الأسرة الخاصة بحالات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة مخزون الأكسجين، ومشروع منظومة حصر وتتبع تردد المصابين بفيروس كورونا على المستشفيات، ومشروع منظومة المتابعة الصحية لحالات العزل المنزلى المصابة بفيروس كورونا، ومشروع خريطة التتبع والتنبؤ بحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف «أيسم صلاح» أن ميكنة المشروعات الصحية شملت أيضاً، مشروع الملف الطبى لحالات كورونا بالمستشفيات، والمنظومة الالكترونية لميكنة نتائج تحاليل كورونا، ومشروع الخريطة الصحية لمشروع حياة كريمة، ومشروع المنظومة الالكترونية لتسجيل راغبى التطوع للمشاركة فى التجارب السريرية لإحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومشروع ميكنة مراكز تجميع البلازما ومشتقات الدم، ومشروع نظام التعلم عن بعد للمتدربين بالزمالة، ومشروع النظام الالكترونى لامتحان مزاولة المهنة للأطباء البشريين، ومشروع نظام شئون المتدربين بالزمالة المصرية، ومشروع الإسعاف النفسى الطارئ، ومشروع ميكنة تنظيم وتنمية الأسرة، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد، ومشروع الموقع الرسمى لتسجيل المسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية.