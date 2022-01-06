جامعة عين شمس تعقد المؤتمر السنوى الـ18 لمركز تعليم الكبار 5 فبراير

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوى الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال فى الوطن العربى" تحت رعاية وزير التعليم العالى، ونيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.





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