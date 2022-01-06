الجيزة تشن حملات لرفع السيارات المتهالكة من محيط الكنائس (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كتقليم الأشجار والكنس والتجريد وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها.
كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة برفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الاحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مؤكدا على إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه المحافظ بالاستمرار فى مجهودات الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف حملات تمشيط الأسواق والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى التأكيد على تواجد الأطباء البيطريين العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم فى أيام الاحتفالات.
كما طالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة أعمال رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.
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