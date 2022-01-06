استمرار حملات التشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات التشجير والتوعية بالحفاظ على البيئة من التلوث بكل أشكاله فى كافة القرى والمراكز والأحياء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".





وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات اليوم الخميس إلى أنه تم تنظيم حملة تشجير مكبرة فى قرى مركز ومدينة ساحل سليم، استهدفت المؤسسات التعليمية والمدارس وبعض الجهات الحكومية والشوارع والميادين، تحت إشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبمشاركة مسئولى البيئة والتشجير بإدارة البيئة بالمحافظة، وتمت زراعة العشرات من الأشجار والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على الأشجار والتوسع فى زراعتها بشوارع وميادين القرى والمراكز وبكافة المؤسسات. ومن جانبه، أوضح أسامة سحيم، أنه تم استهداف أغلب مدارس المدينة وبعض مدارس القرى، وتم تنفيذ فعاليات نظافة وتوعية وتشجير لرفع مستوى النظافة، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستعانة بمعدات المركز، ضمن خطة المحافظة للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين، فضلا عن توعية أصحاب المحلات والمنشآت بضرورة الحفاظ على البيئة والاهتمام بالتشجير والالتزام بالاشتراطات البيئية فى الحفاظ على البيئة.

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