تفاصيل إلغاء ودية منتخب مصر والكونغو قبل أمم أفريقيا

قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر إلغاء المباراة الودية مع منتخب الكونغو الذى كان من المقرر لها صباح غد الجمعة مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر للكاميرون ليوم السبت بدلا من الجمعة.

وأدى المنتخب الوطنى تدريبه المعتاد فى الحادية عشر صباح اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

تابع المران من مقصورة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب الرئيس والأعضاء و الأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي، كما حضر أيضا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

فيما عقد جمال علام رئيس الاتحاد والأعضاء اجتماعا مع كارلوس كيروش بعد المران تأكيدًا على دعم المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى صباح اليوم مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر ، فيما تقرر بشكل نهائي أن يكون التوجه إلى الكاميرون في الحادية عشر صباح بعد غد السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة كيروش استمرار غلق تدريبات الفريق كإجراء احترازى تخوفًا من أى إصابة بفيروس كورونا.