/670806/منافس-مصر-نيجيريا-يخوض-مباراة-ودية-قبل-انطلاقة-أمم-أفريقيا-2021

يلتقي المنتخب النيجيري مع المنتخب المصري، فب أول مباريات المجموعة الرابعة، بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في الحادي عشر من يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواصل المنتخب المصري معسكره المغلق قبل السفر إلى الكاميرون، والتي تنطلق بعثة الفراعنة غداً الجمعة على متن طائرة خاصة للمنتخب.

منتخب نيجيريا

وكشف موقع "ديلي بوست" النيجيري، عن خوض مباراة ودية لمنتخب النسور الخضراء، ضد القطن الكاميروني، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر.

وستقام المباراة بين الفريقين بالملعب التدريبي رومدي أدجيا، خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير.

ويدخل المنتخب الوطني نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، وهو على رأس ضدارة المنتخبات الأكثر تتويج بالبطولة، والتي حصدها في السابق 7 مرات.

ويغيب كأس أمم افريقيا عن سجل جوائز المنتخب الوطني منذ 2010، والتي مازالت مسترمة حتى الآن، وغياب الحضور القوي للفراعنة في البطولة بعد الإستحواذ عليها في السابق.

غاب المنتخب الوطني عن نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا في ثلاث نسخ، بعد التتويج بنسخة 2010، والتي استمرت بها لعنة الصعود، لتأتي نسخة 2017 بوصيف البطولة، وفي نسخة 2019 بالخروج من ربع نهائي البطولة، على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي