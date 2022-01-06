/670809/أحمد-داود-يبدأ-تصوير-بدلة-Suits-لعرضه-ضمن-مسلسلات-رمضان-2022

بدأ الفنان أحمد داود، تصوير النسخة العربية من المسلسل الأميركي "بدلة - Suits"، والتي تحمل اسم "سوتس بالعربي"، والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني 2022 القادم.

ويرصدلكم موقع دوت الخليج تفاصيل بدأ تصوير المسلسل الجديد لأحمد داود في 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل سوتس بالعربي لأحمد داود

قام الفنان أحمد داود بالنشرعبر خاصية استوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقاً:”بسم الله.. توكلنا على الله Ramadan 2022 ان شاء الله”.

يشارك أحمد داود في بطولة المسلسل الفنان آسر ياسين، ليقدما سويا الثنائي "هارفي" و"مايك" وتعبتر النسخة العربية من "Suits" من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل على تقييم عالي يصل إلى 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل المشهد الأخير

الحكاية الأولى من مسلسل المشهد الأخير، من بطولة أحمد داود، على أن تضم الحكايات المقبلة عدد من الفنانين أبرزهم النجمة نيللى كريم .

أحمد دادو ينتظر عرض فيلم يوم 13

وينتظر داوود طرح فيلم «يوم 13» الذى انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020، ويعد التجربة السينمائية الأولى التى تقدم بتقنية الـ3D ويشارك أحمد داود فى بطولته مع كل من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، تأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق والرعب.

وأعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل «هيصة»، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبولبن.

كانت أخر أعمال أحمد داوود فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير من عام 2019، وحصد إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه، حيث شارك داود فى بطولته بجانب طارق لطفى وأمينة خليل وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.

أحمد داود يتألق في لعبة النسيان

يذكر أن أحمد داود حقق نجاحا كبيرا في مسلسل «لعبة النسيان» وتم عرضه في السباق الرمضاني قبل الماضي، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولة كل من علي قاسم، هنا داود، مصطفي عبدالسلام ، وأيضا الفنانة ملك بدوي، محمد كامل، والفنانة أسماء جلال، محمود قابيل، وأيضا الفنان أحمد صفوت، والفنانة أسماء ابواليزيد، حسن مالك، شريف مدكور، هديل حسن، وعدد من النجوم الاخرين وهو من إخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر حبيب.