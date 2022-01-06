ماجد المهندس يشعل اليوتيوب  بميني ألبوم "مشتاق لك"

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طرح المطرب العراقي ماجد المهندس ميني ألبوم جديد يحمل اسم "مشتاقلك"، وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

دوت الخليج ترصد تفاصيل ألبوم ماجد المهندس الجديد

ألبوم ماجد المهندس الجديد

ويحتوي ألبوم ماجد المهندس على 4 أغنيات وهم "مشتاقلك", "منبعد ونقسى", "لو سأل", "ياهلا ويا مرحبا"، وحققت هذه الأغاني نسب مشاهدات عالية فور طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي.

أغنية يا هلا ويامرحبا

وحققت أغنية "ياهلا ويامرحبا" نسب مشاهدات عالية ووصلت الى 652 ألف مشاهدة, والأغنية من كلمات رامي العبودي ومن ألحان ميثم علاء الدين ومن توزيع وميكس وماستر حسام كامل .

أغنية مشتاقلك

بينما حقق فيديو كليب أغنية "مشتاقلك" نجاحا كبيرا ووصلت نسب المشاهدات الى 2 مليون مشاهدة حقيقية عبر موقع " اليوتيوب", والأغنية من كلمات المستشار تركي ال شيخ ومن ألحان نواف عبد الله ومن توزيع أحمد صالح وميكس وماستر جاسم محمد.

أغنية منبعد ونقسى

بينما حققت أغنية "منبعد ونقسى" 659 ألف مشاهدة عبر " اليوتيوب", ومن كلمات منير بوعساف ومن ألحان وتوزيع بلال الزين وميكس وماستر محمد المقهور .

أغنية لو سأل

حققت أغنية "لو سأل" نجاحا كبيرا ووصلت نسب المشاهدات الى مليون مشاهدة حقيقية, والأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبد الله ومن ألحان محمد بودلة ومن توزيع حسام كامل وميكس وماستر جاسم محمد.

ويعتبر هذا الميني ألبوم بمثابة عودة برنس الغناء العربي للساحة الغنائية, بألبوم يجمع بين مشاعر الحب والدفء. وتفاعل أيضا عدد كبير من جماهير ومحبي ماجد المهندس مع هذا الألبوم الجديد, وأشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأغانيه. وتفاعلت أيضا المطربة السورية أصالة نصري مع هذا الألبوم ورقصت وتغنت عليه من أمام برج ايفل, وقامت بغناء "مشتاقلك", وتفاعل مع هذا الفيديو المستشار ترك ال شيخ والمطرب ماجد المهندس.

أشهر ألبومات ماجد المهندس

ويعد المطرب ماجد المهندس من أشهر مطربي الخليج والذي يتمتع بخامة صوت منفردة خاصة به, وحققت ألبوماته نجاحا جماهيريا كبيرا ومن أبرزهم "ألبوم مو بحبك بس" و"ألبوم دقات قلبي" و"ألبوم أنا وياك" و"ألبوم أذكريني" وألبوم "واحش الدنيا" و"ألبوم واحش الدنيا".

يذكر أن هنأ المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي"تويتر" المطرب ماجد المهندس وعلق قائلا:" ‏طعم العمل مع حبيبي ماجد مختلف دائماً والمبدع رفيق الدرب نواف عبدالله ماجد أشوف فيك مستقبل أكبر وأكبر وياليت تسوي فيلم غنائي يوم من الأيام ومسرحيه غنائية ليش لأ؟ وشوف وش نقدر نقدم واحنا جاهزين".