/670815/اسراء-تتحدى-عادات-وتقاليد-الصعيد--أو-جيم-نسائي-بقنا

اسراء مهدى تبلغ من العمر 30 عاما ، من مواليد محافظة الجيزة ، بعد أن جاءت الي محافظة قنا وتزوجت منذ 10 سنوات ، لم تمنعها العادات والتقاليد الصعيدية من ممارسة اللياقة والجيم ، نظرا لمتابعتها الجيدة في محافظة الجيزة المنشا التى ولدت فيه ، وجدت عدم وجود جيم نسائي في قنا بسبب العادات والتقاليد .

أجرى موقع " دوت الخليج " حوار مفتوح مع كابتن اسراء مهدى مؤسسة أول جيم نسائي بقنا .

لم تمنعنى العادات والتقاليد الصعيدية من تنفيذ الفكرة ولكن بطريقة صعيدية يقبلها الصعايدة بهذه الكلمات بدأ كابتن اسراء مهدى حيث بعد أن عاشت في محافظة قنا سنين طويلة ووجدت عدم تواجد جيم نسائي حولت نفسها من لاعيم في أحد الجيمات في محافظة الجيزة الي مدربة حيث ظلت ، 11شهر تتدرب كيفية تدريت النساء في الجيم والطريقة الصحية عن طريق محاضرات متواجدة علي اليوتيوب .

اسراء تتحدى عادات وتقاليد الصعيد .. أو جيم نسائي بقنا

وأشارت اسراء مهدى أنه عقب انتهاء التدريت علي المحاضرات علي اليوتيوب قررت تتحدى العادات والتقاليد وانشاء أول" جيم نسائي" في قنا يخدم سيدات قنا كلها مشيرا انها تتعامل في الجيم بطريقة مهمة جدا حرصا علي العادات والتقاليد الصعيدة لافتا أنها عقب افتتاح الجيم وجدت اقبال من السيدات وتحديد اشتراكات ، في الجيم مؤكدة علي انها وضعت مواعيد لجيم النسائي يوميا من الساعة 3 حتى الساعه 9 مساء وقبل عمل الاشتراك بتحديد مواعيد لكل مشترك في المكان واضافتها علي جروب الواتس للمتابعة في النظام الغذائي ، والاستفسار عن أى شي .

طريق النجاح .. الحلم يتحقق

لم تتوقع اسراء النجاح الذي حققه جيم السيدات بهذه الصورة المبهرة، حيث وجدت إقبالا كبيرا من قبل سيدات القرية، إلى جانب إقبال سيدات من اهالي محافظة قنا وخصوصا مركز دشنا ومن المناطق المجاورة.