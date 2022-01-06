موعد سفر المنتخب الوطني للكاميرون استعداداً لأمم أفريقيا 2021

/670816/موعد-سفر-المنتخب-الوطني-للكاميرون-استعدادا-لأمم-أفريقيا-2021

أدى المنتخب الوطني تدريبه المعتاد في الحادية عشر صباح اليوم على الملعب الرئيسي لستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تابع المران من مقصورة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب الرئيس والأعضاء و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي ، كما حضر أيضا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

فيما عقد جمال علام رئيس الاتحاد والأعضاء اجتماعا مع كارلوس كيروش بعد المران تأكيدًا على دعم المنتخب الوطني.

موعد سفر المنتخب الوطني للكاميرون

وكان المنتخب الوطني قد أجرى صباح اليوم مسحة طبية جديدة استعدادًا للسفر ، فيما تقرر بشكل نهائي أن يكون التوجه إلى الكاميرون في الحادية عشر صباح بعد غد السبت 8 يناير لمنح اللاعبين راحة يراها الجهاز الفني مطلوبة، واستثمارًا للموافقة التي حصل عليها الى تحاد الكرة من الكاف على تأجيل وصول الفريق إلى مدينة جاروا الكاميرونية لمدة يوم إضافي.

وفي الإطار نفسه قرر كارلوس كيروش المدير الفني الغاء التدريب المشترك مع منتخب الكونغو الذي كان مقررا صباح غد مع تأجيل التدريب إلى الرابعة عصرًا بعد تأجيل السفر.

كما قرر الجهاز الفني بقيادة كيروش استمرار غلق تدريبات الفريق كإجراء احترازي تخوفًا من أي اصابة بفيروس كورونا.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي