/670822/مصرع-شخصين-وإصابة-45-الصحة-تدفع-بـ-22-سيارة إسعاف-لنقل-مصابي-حادثين-بمحافظة-السويس -صور

شهد طريق السخنة – الجلالة حادث مأساوي ضخم، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 45 آخرين، وعلى الفور وصلت سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بالعلان عن الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة» صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى حادث أخر نتج عن انقلاب «ونش» بمحافظة السويس.

وأوضح، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن حادث أن حادث انقلاب الأتوبيس نتج عنه إصابة 45 شخص، من ركاب الأتوبيس، و أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين إثنين.

الدفع بـ22 سيارة إسعاف

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أنه فور الإبلاغ عن الحادثين تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ووصل أول 5 سيارات بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رفع حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، والتوجيه باستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ واستقبال المصابين وتشخيص الحالات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.