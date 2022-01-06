سفيرنا فى كمبالا يناقش أوجه التعاون مع وزيرة الطاقة الأوغندية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أشرف سويلم، سفير مصر فى كمبالا، اليوم، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأوغندية Ruth Ssentamu وOkassai Sindronius وزير الدولة لشئون الطاقة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الطاقة.





استعرض السفير المصرى خلال اللقاء تطورات المشروع الرائد الذى تنفذه الهيئة العربية للتصنيع بمقاطعة "بوسيا" الأوغندية على الحدود مع كينيا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، إذ أوضح انتهاء الجانب المصرى من إنشاء محطة بطاقة 4 ميجاوات أصبحت جاهزة للتشغيل.

من جانبها، أشادت الوزيرة الأوغندية بالدعم المصرى لقطاع الطاقة الأوغندى، واعدة بسرعة الانتهاء من الإجراءات وإصدار التصاريح اللازمة لتوصيل المحطة بالشبكة الحكومية، تمهيدا لافتتاحها رسميا بحضور كبار المسئولين من البلدين، مؤكدة أهمية إبراز مساهمة المشروع فى تنفيذ أهداف استراتيجية الحكومة الأوغندية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عما سيمثله من دفعة قوية لتعزيز الاستثمارات المصرية فى هذا المجال الحيوى.

فى هذا السياق، تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، حيث أكدا على الفرص الاستثمارية فى مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء فى أوغندا، لاسيما فى المناطق النائية والريفية، حيث أعرب السفير عن استعداد مصر لدراسة الاستثمار فى قطاع الطاقة الأوغندى، مبرزا نجاح الحكومة المصرية فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الكهرباء وتصدير الفائض لدول الجوار خلال سنوات معدودة. كما تناول أيضا التنسيق بين البلدين حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطاقة من خلال عضويتهما فى بعض الأطر الإقليمية، مثل تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الذى ترأسه أوغندا حاليا.

تناول الاجتماع كذلك استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27 خلال العام الجارى، حيث أكدت الوزيرة الأوغندية تعويلها على رئاسة مصر للمؤتمر، وقيادتها للمجموعة الإفريقية للتعبير عن مصالح القارة والدفاع عنها فى المجالات ذات الصلة بمكافحة تغير المناخ.