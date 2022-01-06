جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإهمال فى الواجب الوظيفى من أخطر أنواع الفساد، وأن ضياع المال إهمالا كضياعه إفسادا، وأن الموظف الذى لا يؤدى عمله على الوجه الأكمل يعد مختلسا، فالمختلس يأخذ المال خفية بدون حق، ومن يتهرب من واجبه الوظيفى يأخذ مالا لا يستحقه لأنه مقابل عمل لم يقم به، فهو والمختلس سواء.





وأضاف وزير الأوقاف ـ خلال اجتماعه بالديوان العام مع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، اليوم الخميس، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز القائم بتسيير أعمال رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الدينى والعمل الإدارى بجميع قطاعات الوزارة، وفى إطار التواصل المستمر مع جميع المستويات القيادية بالوزارة، وذلك لمناقشة جميع أعمال الإدارات الدعوية والإدارية ـ أن مسؤولية مدير المديرية تتطلب المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وخصوصا ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلا ومضمونا، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء الخدمة لمن يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطى أو يتعرض لأى قضايا تخالفه أو يخل بواجبه الوظيفى. كما أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد وبخاصة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية فى جميع الصلوات، مشددا على أهمية قيام قيادات الوزارة بجولات ميدانية لمتابعة الحضور والانضباط، وكذلك عمل تقييم شهرى للجميع، وتنظيم تفتيش على جميع الملحقات والاستراحات التابعة للمساجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: الإهمال فى الواجب الوظيفى أخطر أنواع الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.