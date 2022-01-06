100 % نسبة تغطية محافظة دمياط من مياه الشرب و90 % الصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظ دمياط إن الأعوام الماضية شهدت تنفيذ أعمال تدعيم للشبكات، فضلا عن إنشاء خزانين للمياه بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر سعة 5 آلاف متر مكعب/ يوم، إلى جانب تنفيذ 5 مشروعات جار العمل بهم وهم رفع كفاءة محطة مياه دمياط القديمة، وتوسعات محطة مياه كفر سليمان "مرحلة أولى"، وتوسعات محطة مياه كفر سليمان "مرحلة ثانية"، إضافة إلى عملية إنشاء الخط الناقل للمياه قطر 1000مم، وتوسعات محطة مياه البستان طاقة 600ل/ك.
وأوضحت المحافظ،فى بيان اليوم الخميس، أنه بالنسبة لقطاع الصرف الصحى بلغت نسبة تغطية المحافظة بتلك الخدمة 90%، حيث تم الإنتهاء من 16 مشروع صرف صحى، وجار تنفيذ 21 مشروعا.
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