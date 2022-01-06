«السكك الحديدية» تعلن تطبيقاتها لحجز التذاكر بالموبايلات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة "أيفون"، وباسم "قطارات مصر حجز واستعلام" على أجهزة Android وأنه لا يمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.





وأشار البيان إلى قيام هيئة السكك الحديدية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التى تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها. وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمى الوحيد المعلن من قبل الهيئه والإبلاغ الفورى لكل الجهات المختصه عن أى تطبيقات مزيفة

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