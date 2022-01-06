تنفيذ 9 مشروعات بـ 419 ألف جنيه خلال ديسمبر الماضى فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إن المحافظة احتلت المركز الثالث بين المحافظات فى عدد المشروعات الصغيرة التى تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالى 337 مشروعا، والمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات والتى بلغت 5.8 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2021، وذلك بحسب التقرير السنوى الذى أعلنته وزارة التنمية المحلية فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ بنى سويف بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود، لمناقشة تقرير إدارة بناء وتنمية القرية،فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام

وأضاف المحافظ أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذة"خلال ديسمبر الماضى" بتمويل من صندوق التنمية المحلية، بلغ 9 مشروعات بقيمة 419 ألف جنيه،والتى استفاد منها 29 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقرى "مازورة، أطواب، دنديل، أشمنت، باروط، بياض العرب" فى مجال مشروعات الانتاج الحيوانى

وأشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

وأشاد بدر شاكر مدير تنمية القرية بدعم"المحافظ د. محمدهانى غنيم" لجهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية، فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية،ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلا وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت حصاد عمل صندوق التنمية المحلية خلال عام 2021، إذ تم ضخ 26.3 مليون جنيه إجمالى قيمة القروض لتمويل2691 مشروع صغيرومتناهى الصغر إضافة الى مشاركة المستفيدين بـ5.3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31.6 مليون جنيه،وقد جاءت محافظة المنيا فى المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى عدد المشروعات إذ نفذت 504 مشروعا بإستثمارات 4.2 مليون جنيه، تلتها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعا بإجمالى استثمارات4.5 مليون جنيه، وفى المركز الثالث محافظة بنى سويف بـ337 مشروعا بإستثمارات 5.8 ملايين جنيه، ثم الشرقية بـ258 مشروعا بإجمالى استثمارات3,3 مليون جنيه،ثم سوهاج بـ220 مشروعا بإستثمارات2 مليون جنيه.