السكك الحديدية تعلن عن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر

وأشار البيان إلى قيام هيئة السكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها

و تناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئه والإبلاغ الفوري لكافه الجهات المختصه عن أي تطبيقات مزيفة