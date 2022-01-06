إنقاذ مريض بكلية واحدة يبلغ وإجراء عملية استئصال جزء متليف من الحالب...

نجح قسم المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر في إجراء عملية لأول مرة بالمستشفى لإستئصال جزء متليف من الحالب الأيمن مع إعادة زرع الحالب. حيث حضر المريض إلى المستشفى وقد كان يعاني من ألم شديد في الكُلى اليمنى وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تبين وجود تليف أسفل الحالب الأيمن مما تسبب في الضيق الشديد في الحالب وأدى ذلك إلى صعوبة التخلص من البول الأمر الذي تسبب في ارتفاع وظائف الكلى عند المريض، حيث أن المريض كان بكلية واحدة.

وقد تم إجراء استكشاف للحالب الأيمن بمنظار البطن عن طريق الغشاء البريتوني ومن ثم استئصال الجزء المتليف به، وإعادة زرع الحالب الأيمن مع تركيب دعامة DJ مما ساعد في استقرار حالة المريض وتحسن وظائف الكلى لديه.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من:

الأستاذ الدكتور/ مدحت الهواري- أستاذ واستشاري جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط.

الدكتور/ مجدي مجلع- استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى.

الدكتور/ محمود عبد الحارث _ أخصائي التخدير بالمستشفى.

مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات:

أ/ هبه مصطفى.

أ/ ابراهيم ميخائيل.

وقد أُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض.