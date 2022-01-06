برنامج الاحتفال بقداس عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية الجديدة (إنفوجراف)

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وسط تواجد عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية. فتح الأبواب أمام المصلين والشخصيات العامة 5 مساء تبدأ مراسم القداس الساعة 7 مساء رفع بخور عشية وبخور باكر ويعقبها ترأس البابا تواضروس القداس الكنيسة تستعمل الطقس الفريحى فى أداء الألحان القبطية يبدأ القداس بتقديم الحمل ثم صلاة الشكر ثم تحليل الخدام ثم القراءات الكنسية قراءة البابا تواضروس الثانى الإنجيل ثم العظة

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