رقصة هزت عرش السوشيال ميديا..القصة الكاملة لـ أية يوسف معلمة المنصورة

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معلمة المنصورة تثير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

دوت الخليج

البداية بمقطع فيديو وثق وصلة رقص على مركب نيلي لمجموعة من المعلمين على متن مركب نيلي، والمعروف إعلامياً من ضمنهم السيدة التي أشتهرت بمعلمة المنصورة و التي حصلت على لقب المعلمة المثالية للنيابة والتحقيق معهم بسبب هذا الفيديو.

هجوم بسبب وصلة رقص بطلتها معلمة في المنصورة

وأظهر مقطع الفيديو معلمة المنصورة خلال دخولها في وصلة رقص وقام أحد المدرسين بإحضار سكارف وتحزيم المعلمة أثناء رحلة نيلية على متن قارب وسط سعادة وتشجيع باقي زملائها الموجودين على القارب الأمر الذي أثار حفيظة البعض على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن المعلمة حاصلة على لقب المعلمة في ١٨ ديسمبر الماضي، بتكريم من نقابة المعلمين.

إحالتها أية يوسف معلمة المنصورة للتحقيق

بمجرد انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ليصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قرارًا بإحالتها و 5 آخرون من زملاؤها بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية وذلك لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

أول تعليق من أية يوسف معلمة المنصورة

وخرجت معلمة المنصورة لتعلق على مقطع الفيديو بعد انتشاره بشكل كبير ودونت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «والله ما أعرف أني بتصور، ليه بيشهروا بي وبسمعتي وبيدمروا مستقبلي ومستقبل أطفالي الثلاثة».

وكشف المعلمة التي تدعي آية يوسف أنها ستقاضي الأشخاص الذين قاموا بتصوير الفيديو ووجهت لهم اتهامات بتشويه سمعتها مؤكدة أن هذا الأمر في حد ذاته يعد جريمة وأضافت معلمة المنصورة:«أنا أعمل منذ 3 سنوات في المدرسة متطوعة، وتفاجأت برواج الفيديو على مواقع التواصل مشير إلى أن ليس لديها أعداء».

أما هويدا فريد وكيلة المدرسة التي تعمل بها معلمة المنصورة قالت في تصريحات عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «من فينا لا يرقص في مناسبات خاصة، وهل ذلك عيب أو حرام مؤكدة على دعمها للحريات بشكل عام، موجهة حديثها لمعلمة المنصورة، طالبة منها التماسك والمواجهة، وطلبت من رواد السوشيال ميديا أن يتقوا الله فيما يكتبون، لأنه قد يتسبب في كوارث للأسر».

مشاهير أعلنوا تضامنهم معها

وبعد الهجوم الذي تعرضت له سرعان ما تضامن بعض المشاهير معها من ضمنهم الفنانة سمية الخشاب حيث غردت على حسابها بموقع «تويتر»: «لو كل انسان اتلهي فنفسه، والله هننهض، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي صورها وخرب بيتها، اتشغلوا بنفسكوا بقى كلكم عيوب والله الدين مين اللي نزله؟ ربنا ولا البني أدمين؟ ربنا يبقي اللي يحاسب، ربنا مش شوية بني ادمين كلهم غلط وعيوب، صلحوا من نفسكم بدل ما تأذوا الناس وتخربوا بيوتهم».

وتابعت سمية الخشاب، قائلة: «وأعتقد والله أعلم اللي صورها أما واحدة حاقدة وغيرانة منها، أو واحد مريض ونيته سودة وبرضه غيران منها، لو كل واحد يخليه في حاله ويسلك حياتنا حتتغير للأفضل، فعلا الجهل كارثة كبيرة».

كما حرص الإعلامي إبراهيم عيسى على دعم معلمة المنصورة من خلال برنامجه «حديث القاهرة» الذي تبثه قناة القاهرة والناس قائلا إن المجتمع المصري يواجه حالة كبيرة من النفاق الديني منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن نتج عنها العديد من السلوكيات من ضمنها التدخل في الحياة الخاصة للناس مضيفا: «في حالة نفاق ديني والبعض يمارس هذه الحالة وكأنها في دمه».

كانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو وثق أجواء رحلة نيلية نظمتها نقابة المعلمين بمحافظة الدقهلية تضمن وصلة رقص وتمت إحالة المعلمين من ضمنهم معلمة المنصورة، للتحقيق معهم بسبب هذا الفيديو.