تضامن النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون قادرون بإختلاف.. وبرلمانيون لـ دوت الخليج: يواكب انطلاقة الجمهورية الجديدة.. وذوي الهمم يعيشوا ازهى عصورهم

/670827/تضامن-النواب-توافق-نهائيا-على-تعديلات-قانون-قادرون-بإختلاف-وبرلمانيون-لـ-تحيا-مصر-يواكب-انطلاقة-الجمهورية-الجديدة-وذوي-الهمم-يعيشوا-ازهى-عصورهم

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.

دوت الخليج

وتضمنت مناقشات اليوم فى بداية اجتماع اليوم حسم تعديلات المادة 11 بالقانون القائم المعنية بإختصاصات الصندوق، حيث تضمن مشروع قانون النائب أشرف رشاد اختصاصات جديدة، وأيضا مشروع قانون النائبة دعاء عريبى اختصاصات جديدة أيضا ، فيما إقترح النائب أشرف رشاد أن يتم ضم كل من الإختصاصات المقدمة من جانبه وإختصاصات النائبة دعاء عريبى، فى نص المادة حيث كل منهما يمثل إضافة جديدة ويكون لمجلس إدارة الصندوق الحق فى استخدامهما.

وتوافق الأعضاء على رؤية النائب رشاد وتم إقرار المادة حيث نص النائب أشرف رشاد تضمن مادة ۱۱ (البنود ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،14) 7-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة 8-المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم 9- انشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولاتخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن10-تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي 11-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 12-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة 13-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم 14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

النص المقترح من النائب دعاء عريبى بقانونها تضمن بنود 7- أعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة على الاشخاص ذوي الاعاقة حصرا لكافة أوضاعهم والعمل على تحسنها 8- المساعدة في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي والعلاج الطبيعي التي تخدم ذوي الإعاقة بالمحافظات 9. إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كل الانشطة من ذوي الاعاقة بالمحافظات ١٠. رعايه الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين على بطولات في الانشطة الرياضية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهمومواهبهم ودعمهم.

وجاء التوافق بين مشروع قانونى مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، على أن تتولى اللجنة ترتيب البنود فى الصياغة النهائية والمنتظر أن يتم عرضها على الجلسة العامة، حيث أصبح البند 9 بعد التوافق بين القانونين إنشاء الموسسات المعنية لرعاية وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم وتدريبهم وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة ولاتخضع هذه الموسسات لنظام الترخيص من وزارة التضامن،والبند ١٠ نص على تشجيع ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، والبند١١ أصبح المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك رعاية الابطال من ذوي الاعاقة الحاصلين علي بطولات في الانشطة المختلفة والعمل علي تنمية قدراتهم ومواهبهم ودعمهم، والبند 12 أصبح -المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة والبند 13-المساهمة فى تمويل وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي تاتعاقة ومتطلباتهم 14-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

عزة حسين: قادرون باختلاف جاء لدعم فئة ذوي الهمم.. ومشروع القانون تميز بالدقة

وقالت النائبة عزة حسين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن مشروع القانون جاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن تقديرها للنائب اشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائبة دعاء عريبي، عضو التنسيقية، لتقدمهم بمشروعي القانونين، قادرون باختلاف، والذي تميز كلاهما بالدقة والتميز.

وكيل تضامن النواب: مشروع قانون قادرون بإختلاف يخدم بيئة ذوى الإعاقة فى مصر

قالت النائبة رضوى جعفر وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن القانون يتوافق مع رؤية الرئيس السيسي بشأن دعم هذه الفئة وتغيير مسمى صندوق ذوي الإعاقة إلى قادرون باختلاف، حيث العمل على زيادة استثمارات الصندوق، وتوزيع موارده بشكل يضمن زيادة دائرة بيانات ذوي الهمم.

وقدمت جعفر الشكر للنائب اشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائبة دعاء عريبي، عضو التنسيقية، لتقدمهم بمشروعي القانونين، قادرون باختلاف، والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة لتحقيق هدفه الأسمى وهو خدمة ذوي الاعاقة.

رئيس تضامن النواب: انتهينا من قانون قادرون بإختلاف.. والجميع توافق على دعم ذوى الإعاقة

قال النائب عبد الهادي القصبي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعي القانونين، وذلك خلال جلسة ساخنة حضرها اعضاء البرلمان وممثلي الحكومة.

وتابع القصبي رئيس تضامن النواب، أن الجميع كان يدعم أشخاص ذوي الأعاقة سواء في مجالات التدريب والاتاحة والمشاركة والدمج المجتمعي، ودعم صندوقهم بالموارد حتى يتم تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

ونوه ان التعديلات كانت لتوسيع صلاحيات الصندوق في المساهمة في كافة المجالات المختلفة من تدريب واتاحة ومشاركة وانشاء مؤسسات متعلقة بذوي الهمم، من شأنها دمجهم بالمجتمع.

نجلاء باخوم: قادرون باختلاف ألقى الضوء على النماذج الإيجابية لفئة ذوي الهمم

وقالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون قادرون باختلاف اعتمد على مجموعه من الأسس التي تتوافق مع توصيات الرئيس السيسي التي اطلقها في احتفالية قادرون الاختلاف الأأخيرة لدعم فئة ذوي الهمم.

ونوه عضو مجلس النواب، ان القانون عمل على القاء الضوء على النماذج الايجابية لذوي الهمم، منوهة أن مسمى القانون يعمل على توسيع مفهوم ذوي الهمم كما يتيح عدد اوسع من الخدمات التي تضمن دمجهم بالمجتمع.

النائبة سلوى أبو الوفا: قادرون باختلاف منح ذوي الهمم مزايا عديدة ويركز على الموهوبين

قالت النائبة سلوى ابو الوفا، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن صندوق قادرون باختلاف خطوة مهمة، بالنسبة لذوي الهمم حيبث اعطائهم العديد من الامتيازات التي تضمن تاهيلهم في المجتمع بشكل يتواكب مع عصر الجمهورية الجديدة.

ونوهت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن قادرون باختلاف يركز على الموهوبين بذوي الهمم، حيث توفير كافة سبل الدعم وتأهيلهم بشكل كامل.

وتابعت النائبة سلوى أبو الوفا، أن مشروع قانون قادرون باختلاف يأتي في اطار توجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، بدعم فئة ذوي الهمم.