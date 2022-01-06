/670820/الإسماعيلي-يأتي-ببديل-شكري-نجيب-من-نادي-السكة-الحديد-بالدرجة-الثانية

يبحث نادي الإسماعيلي في الإنتقالات الشتوية، عن صفقات لدعم صفوف الفريق، في الدوري الممتاز، بعد تأخر وتراجع ترتيب ومستوى الفريق في الموسيم الماضي ومع بداية الموسم الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتقل اللاعب سايكو مونتي نجم السكة الحديد بشكل رسمي لنادي الإسماعيلي، وذلك بعدما توصل مسئولي الدراويش لاتفاق مع إدارة السكة الحديد علي ضم اللاعب بعد سلسلة من المفاوضات .

مهاجم نادي السكة الحديد

وحضر مسئولي الإسماعيلي لمقر نادي السكة الحديد للاجتماع وتم إنهاء المفاوضات واحضار الشيك الخاص بالمبلغ المتفق عليه وتوقيع عقود البيع.

يعد سايكو كونتي أحد أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز هذا الموسم مع السكة الحديد مما جعل أندية الدوري الممتاز تتهافت عليه حيث دخل أكثر من تاني في مفاوضات من السكة الحديد أبرزهم إنبي ولكن نجح الاسماعيلي في الوصول لإتفاق مع إدارة السكة.

وكان سايكو قد تلقي عرض من انبي وعرض آخر من فريق النجمة السعودي .

شكري نجيب

وأعلن نادي فاركو أول أمس بشكل رسمي التعاقد مع شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي السابق شكري نجيب.

وجاء انتقال شكري نجيب إلى فاركو مقابل 5 مليون جنية، ولمدة 4 سنوات قادمة، وبذلك يكون شكري نجيب هو أول الصفقات الشتوية لفريق فاركو.

غابت لاعبي الإسماعيلي عن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، والتي انهى فيها الفراعنة بالمركز الرابع، بعد الخسارة أمام قطر على المركز الثالث بركلات الترجيح.

ولأول مره يغيب حضور لاعبي الإسماعيلي عن صفوف المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد مشاركة باهر المحمدي مدافع الفريق في النسخة الماضية للبطولة.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي