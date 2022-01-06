/670825/الأهلي-يرد-على-قرار-اللجنة-الأولمبية-المصرية-برفض-عودة-العامري-فاروق

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن إدارة النادي جاء لها موافقة وزارة الشباب والرياضة باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف محمد عثمان أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على قرار محكمة القضاء الإداري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة النادي الأهلي بعدفوزة بالتزكية في الانتخابات الماضية.

وتابع “حتى الأن ننتظر رد اللجنة الأولمبية المصرية وفي حال عدم الموافقة على عودة العامري فاروق سيكون هناك خطوات تصعيدية ضد اللجنة الأولمبية المصرية”.

واختتم “حتى الأن لم يصل خطاب اللجنة الأولمبية وننتظر القرار الرسمي من أجل التحرك بالطرق القانونية في هذا الأمر”.

اللجنة الأولمبية المصرية ترفض عودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي

تواصل المستشار القانوني للنادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية المصرية صباح اليوم الخميس من أجل معرفة الموقف النهائي في اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس القلعة الحمراء.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، برقم قرار محكمة القضاء الإداري وعدم عودة العامري فاروق لمنصبه خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت موافقتها على تنفيذ أحكامالقضاء الإداري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة النادي الأهلي وأصبح الأمر متوقف على اللجنة الأولمبية المصرية.

الأهلي يعلن موعد عودة العامري فاروق لمجلس الإدارة بعد قرار القضاء الإداري

أكد المستشار محمدعثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه ينعي وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وهو من أعلام الرياضة المصرية والصحافة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "الراي العام تابع ما حدث في انتخابات النادي الأهلي بفوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس، والمادة 43 بلائحة الأهلي متواجد في اللوائح ومن أهمهم الاسترشادية". وزاد "فوز العامري فاروق كان أن يحصل على 25% من أصوات الناخبين وتم وضح إسم العامري فاروق في بطاقة إبداء الرأي، وحصل على أعلى الأصوات".

العامري فاروق

وواصل "اللجنةالمشرفة على الانتخابات لم تعتمد فوز العامري فاروق وكان الأمر غريب للغاية، وتم إخطار كل الجهات المختصمين هيئة قضايا الدولة واللجنة الأولمبية، وتم إعلامهم بالصيغة لاتنفيذية بهذا القرار".

واختتم "نحسن الظن بالجميع ويأخذ الأمر يومين من أجل دراسة الأمر من الجميع، وننتظر خلال الأيام القادمة كل ما يخص أزمة العامري فاروق والعودة لمجلس إدارة الأهلي".