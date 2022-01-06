اتحاد الكرة يجتمع مع كارلوس كيروش في حضور أحمد دياب «صور»

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حضر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تدريب منتخب مصر الصباح اليوم الخميس قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد المجلس الجديد بالاتحاد اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، وبحضور جميع أعضاء المجلس الجديد وعلى رأسهم خالد الدرندلي نائب الرئيس، ومحمد بركات، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، إيهاب الكومي.

وتواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الاجتماع ووليد العطار مدير الاتحاد ووائل جمعة مدير منتخب مصر.

وجاء الاجتماع في ساحة ستاد القاهرة للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا، وأكد علام الدعم الكامل لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وعن ضرورة المنافسة على اللقب القاري.

وتابع علام "كل طلبات المنتخب مجابة في الفترة القادمة من أجل إسعاد الشعب المصري وسيكون التواصل مع المدرب من جانب محمد بركات وحازم إمام نظرا لخبراتهم الكبيرة.

وأعرب كيروش على سعادته بتواجد مجلس جديد للاتحاد برئاسة جمال علام وقائمته وأنه سعيد بثقة المجلس الجديد به وباللاعبين.

جمال علام: منتخب مصر سوف يذهب لكأس أفريقيا للفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرف

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لن تشارك من أجل التمثيل المشرف في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "الاتحاد الجديد سيكون داعم أساسي لمنتخب مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن تاريخ مصر كبير ولا يصح أن نذهب من أجل التمثيل المشرف فقط".

وزاد "لن يتم الحديث عن الأمور التي سببت مشاكل خلال الفترة الماضية والتركيز فقط على كأس أمم أفريقيا ومشوار منتخب مصر من أجل الفوز باللقب القاري".

واختتم " بطولة كاس مصر سوف تقام ولا يتم إلغائها، ولجنة الحكام دائما تكون تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والجميع يعلم ذلك".

عامر حسين يهاجم كيروش قبل أمم أفريقيا

تحدث عامرحسين عضو رابطة الأندية، حول تصريحات كيروش بأنه طلب لعب مباراة بيراميدز والأهلي قبل كأس أمم أفريقيا.

وقال عامر حسين ببرنامج "ملعب أون "على قناة " أون تايم سبورت2": "جدول الدورى منتظم حتى مباراة السوبر الأفريقي للأهلى أمام الرجاء، فمن بعدها تم تأجيل مباراة الفريق مع فيوتشر".