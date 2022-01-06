محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس والطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - كما أرسل محافظ أسوان برقيات مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان، وأيضا غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وكذا الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكرين والشرطة الأقباط، مؤكدا على أن عيد الميلاد المجيد هذا العام أفتقدنا فيه قامة دينية ووطنية عظيمة وهو نيافة الأنبا هدرا الذى سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من عطاء وخدمات لأبناء محافظة أسوان بمسلميها ومسيحيها،

ووجه أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، متمنيا دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى، لأن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية فى تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران فى كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.