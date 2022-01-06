جدة - نرمين السيد - ‏انتهت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية من أعمال رصف لشارع صبحى المحامى، إذ أنجزت فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بالشارع تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، بناء على توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: رصف شارع صبحى المحامى بالعمرانية والمدرسة الثانوى بمنشأة القناطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.