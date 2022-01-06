افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات

انتهت شركة المقاولون العرب، من تنفيذ كوبرى ونفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، تقاطع (8) موقعه عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات اتجاه مدينة 6 أكتوبر، يتكون تقاطع (8) من كوبري ونفق وطرق سطحيه .
وحول تفاصيل المشروع، قال المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب ، أن نفق (8) طوله 800 م وعرضه 16.75 م ويتكون من 3 حارات ويخدم المتجه إلى الطريق الدائرى والقادم من مدينه 6 أكتوبر.
أما كوبرى (8) طوله 800 م وعرضه 16.75 م ويتكون من 3 حارات ويخدم المتجه إلى طريق الفيوم ومدينة حدائق أكتوبر والقادم من الطريق الدائرى، لافتا إلى أنه يساهم هذا التقاطع في القضاء علي التكدس المروري في هذه المنطقة ويوفر الكثير من الوقت والجهد وهو ما يتناسب مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية في تطوير شبكه الطرق والقضاء على التكدس، موضحا أن عدد العاملين فى المشروعين حوالى 1000 مهندس و فنى و عامل.
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