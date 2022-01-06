/670826/فريدة-سلام--رئيس-مركزومدينة-طهطا-تهنئ-الاقباط-بعيد-الميلاد-المجيد-في-سوهاج

تقدمت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، بخالص التهاني للأخوة الاقباط في مدينة ومركز طهطا وفى سوهاج وجموع مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل

واعربت فريدة سلام، في بداية العام الجديد عن خالص اعتزاها بمواقف الاخوة الاقباط الوطنية والتي اكدت أن الشعب المصري مسلمين وأقباط نسيج واحد ولا يمكن ابدا التفرقة بينهم، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور.

فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا

واضافت فريدة سلام، أن مجتمعنا المصري مسلمين واقباط يحب كل منهم الاخر ويكمل كل منهم الاخر، ويعملان سويا جنبا بجنب على نهضة ورفعة مصرنا الحبيبة، ونبذ العنف والكراهية، ويشارك كل منهم الاخر في أفراحه وأتراحه ويظهر ذلك جليا في المناسبات الاجتماعية السعيدة والحزينة، فلا يمكن ان يفرق أحد بين قبطي ومسلم يقفان بجوار بعضهم لبعض لانهم واحد في العمل والشارع والمسكن بجوار البعض.

وتمنت سلام وافر الصحة والعافية للأخوة الاقباط وأن يكون العام الجدد 2020 سعيد على جميع أبناء مصر من الاقباط والمسلمين، والتوفيق للقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي لا يكل أو يمل من العمل لصالح البلاد والتقدم بها ووضعها في مكانتها الطبيعية والصحيحة في الصفوف الاولى بين دول العالم في كافة مناحي الحياة، وكل عام ومصرنا الحبيبة بخير وأمن وأمان.

مخزون سوهاج الاستراتيجي من المواد الغذائية

على جانب اخر أكد المهندس محمد إبراهيم – وكيل وزارة التموين بسوهاج، في بيان اليوم، أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية "زيت خليط، أرز، مكرونة، سكر سائب، مسلى، لحوم، دواجن، أسماك، صلصة صابون، جبن" يكفي المحافظة لمدة 15 يومًا.

واضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن مخزون المحافظة من محصول القمح يكفى لمدة 56 يوما، وموجود بالمخابز والصوامع والمخازن والهناجر داخل المحافظة، وكافة الاحوال مستقرة ولا قلق من ناحية توفير المواد الغذائية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بسوهاج شدد على رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل الاجواء المناخية غير الثابتة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين، والمخابز والمحلات والاسواق التجارية لضبط جشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار.