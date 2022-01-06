/670828/إصابة-بيب-جوارديولا-بفيروس-كورونا-قبل-لقاء-مانشستر-سيتي-وتشيلسي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب جوارديولا عن صفوف فريق مانشستر سيتي، في مباراة الفريق بالكأس، أمام سويندون تاون، التي تنطلق غداً الجمعة في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي الرقابة والتشويق في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ي الخامس عشر من يناير الجاري، في لقاء الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مانشستر سيتي وارسنال

حقق مانشستر سيتي فوز صعب على حساب آرسنال بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وظل آرسنال في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بالكامل وحول هذه السيطرة إلى التقدم بهدف عن طريق بوياكو ساكا مع مطلع الدقيقة 31.

مانشستر سيتي يعود من بعيد

وفي الشوط الثاني وبسبب أخطاء فريق آرسنال تمكن رياض محرز أن يسجل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 53 ثم طرد المدافع جابرييل مع الدقيقة 58.

وسجل رودري الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 93 ليؤمن نقاط المباراة بالكامل في أسوأ مباريات الفريق مؤخرا.

انتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بهدف نظيف لأصحاب الأرض جاء عن طريق بوياكو ساكا.

وجاء هدف شوط المباراة الأول الوحيد مع الدقيقة 32 بعد جملة رائعة بين لاعبي آرسنال وتسجيل هدف مميز.

سيطر آرسنال على معطم مجريات الشوط الأول، ووصلت نتيجة الاستخواذ إلى 75% في بعض الأحيان مع عدم قدرة في التعامل من جانب الستي مع مجريات اللقاء.

وكاد مارتينيلي أن يسجل هدفين بطريقة رائعة ولكن الإنهاء الأخير كان ينقصة الدقة فقط.

تشكيل مانشستر سيتي امام ارسنال

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز