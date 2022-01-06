/670833/الاثار-توضح--حقيقة-سقوط-جدار-الدير-الابيض-في-سوهاج

تداول بعض المواطنين أخبار تفيد بسقوط جزء من سور الدير الابيض في سوهاج، مما دعا الاثار المصرية توضيح الامر، وأكد الدكتور أبو بكر عبد الله - نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن السور الخارجي للدير الأبيض في محافظة سوهاج، قائم في حالة مستقرة، وأن ما سقط صباح اليوم، الخميس، هو جزء من كساء الجدار الشمالي للسور الخارجي للدير، والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الدير الابيض في سوهاج

على أثر ذلك انتقل علي عبد الرؤوف، مدير عام آثار مصر العليا، إلى الدير الابيض في سوهاج، على رأس لجنة أثرية هندسية للمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، و إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب سقوط هذا الجزء من كساء السور، علما بأن مركز البحوث الأمريكي يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وصيانة للجدار الشمالي للسور بالتعاون مع جامعة يل الأمريكية.

يذكر أن الدير الأبيض يعود بناؤه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادى، وقد أسسه الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين، الذى عاش فى الفترة من 348 إلى 466م.

وشيدت كنيسة الدير بالحجر الجيرى الأبيض لذلك أطلق عليها الدير الأبيض، وهي مستطيلة الشكل وترتفع جدرانها إلى ما يقرب من 13 مترا، وبنيت بطريقة الجدران الحاملة التى تقل مساحة البناء بها كلما ارتفع إلى أعلى، وتنتهى الجدران بكورنيش يشبه العمارة المصرية القديمة.

أزهر سوهاج يقدم التهانى للاقباط فى الكنيسة الارثوذكسية

على جانب اخر توجه امس الدكتور محمد حسانين - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية "رئيس فرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، رئيس بيت العائلة بسوهاج " على رأس وفد رفيع المستوى لتهنئة نيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة وقيادات مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج بعيد الميلاد المجيد.

عيد الميلاد المجيد

كان فى استقبال الوفد نيافة الأنبا باخوم، اسقف سوهاج وتوابعها وقيادات المطرانية بسوهاج، وفى جو ممتلئ بالود والترحيب قدم حسانين تهنئة الأزهر الشريف بسوهاج للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وأعرب عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة السعيدة.