وزارة الشباب تفتتح معرض المنتجات اليدوية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة الشباب والرياضة معرضاً للمنتجات اليدوية والتراثية، والذى تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لمشروعات الشباب) على مدار يومى الخميس والجمعة بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.





حضر فعاليات الافتتاح كلا من منال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت منال جمال الدين رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تقدم مجموعة من المعارض اليدوية والتراثية بالمحافظات المختلفة، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدعم هؤلاء الشباب والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم.

وأشارت إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التى تقدمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.

وأوضحت وكيل الوزارة ان هذه المعارض تأتى فى إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك إتساقاً مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية مثل "الاكسسوارات، الملابس اليدوية، الكروشيه، منتجات الجلود، السجاد اليدوى، التحف والهدايا، خيوط المكرمية، مشغولات الخرز ، المنتجات الخشبية"، وغيرها من المنتجات الاخرى اليدوية والتراثية.

جدير بالذكر أن المعرض يضم اثنين من ذوى القدرات والهمم ممن حضروا احتفالية "قادرون باختلاف"، والذى أقيم خلال شهر ديسمبر 2021 بحضور رئيس الجمهورية.