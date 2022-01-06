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الصحة: وفاة مواطنين اثنين وإصابة 45 فى حادثين منفصلين بالسويس

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أ ش أ 2022-01-06 16:43 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 45 مواطنا فى حادث انقلاب حافلة ركاب "الأتوبيس" والتى وقعت فى وقت سابق اليوم الخميس، عند طريق (السويس - العين السخنة)، ووفاة مواطنين اثنين فى انقلاب "ونش" بمحافظة السويس، وذلك فى حصر مبدئى لأعداد ضحايا الحادثين.

وأوضح المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار فى بيان، اليوم الخميس، أنه فور الإبلاغ عن الحادثين، جرى الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ووصل أول 5 سيارات بعد 7 دقائق من تلقى البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وأكد متحدث الصحة، رفع حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام، والتوجيه باستدعاء جميع الأطباء لقسم الطوارئ واستقبال المصابين وتشخيص الحالات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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