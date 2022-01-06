استعدادا لعيد الميلاد .. حملات نظافة بمحيط الكنائس فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتركيز على أعمال التجميل.

كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة برفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الإحتفالات، وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مؤكداً على إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على الاستمرار فى مجهودات الرقابة على المنتجات الغذائية، والسلع المقدمة للمواطنين من خلال تكثيف حملات تمشيط الأسواق والمحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.