إدخال قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا .. فى 5 خطوات

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا كل شهر كالتالى:

إدخال قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

1- أدخل على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو نزل تطبيق التليفون المحمول: https://eservices.eehc.gov.eg/

2- أنشئ حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة "البريد الإلكترونى – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية".

3- سجل بيانات عدادك أو الرقم الموجود على الإيصال الشهرى وأنشأ اسم مكان مميز للعداد مثل "البيت – العيادة – المطعم - المحل".

4- كل شهر سيصل تنبيه مع بدء فترة التسجيل وفاتورتك على البريد الإلكترونى.

5- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمى لشركة توزيع الكهرباء.

طريقة أخرى لـ إدخال قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

أيضا هناك طريقة أخرى لـ إدخال قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا عبر تحميل تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهى: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومى).

بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصى، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

كل شهر فى نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذى سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

يمكن أيضا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121، وإبلاغ القراءة.