خريطة رسمية.. التنبؤ بالفيضان يكشف عن مفاجأة بشأن سقوط الأمطار حتى السبت

جدة - نرمين السيد - ونشر المركز 3 صور لخرائط التنبؤ، معلقا: خرائط ونماذج التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من 6 يناير وحتى 8 يناير 2022.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس إلى الثلاثاء القادم يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الخميس تكونت الشبورة المائية الكثيفة التى وصلت إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شوائب عالقة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 7 يناير:

تظهر شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 8 يناير :

تظهر مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.