الرعاية الصحية: نجاح إجراء 17 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد بمستشفى...

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء 17 عملية قسطرة قلبية خلال يوم واحد فقط بمستشفى طيبة التخصصي - التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، بإجراء 17 عملية قسطرة قلبية، منها 10 حالات قسطرة لعلاج (انسداد مزمن بالشرايين التاجية)، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية CTO.

وأضاف أنه لأول مرة بالمستشفى؛ تم استخدام تقنية Distal radial approach snuff box عند القيام بقسطرة الانسداد التام المزمن، وذلك عن طريق إدخال القسطرة من خلال الشريان الكعبري بكف اليد بدلًا من إدخالها عن طريق الفخذ.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العمليات بنجاح تحت إشراف الفريق الطبي المتميز؛ الذي يضم الدكتور هاني عوض الله، أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعة عين شمس، الدكتور حسين كُراع، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، واستشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور عصام بسطاوي، الدكتور بدوي إمبابي، وأخصائي القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى الدكتور محمد عبدالغفار، الدكتور رشا الحداد، الدكتور مينا نبيل، الدكتور أحمد طلعت، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض وأخصائي وفني الأشعة بالمستشفى.

ولفتت إلى أنه رغم تجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات 100 ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة قيمتها 300 جنيها للعملية الواحدة؛ كنسبة مساهمة في العملية يُسددها المريض، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة، ودون تمييز ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة في محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مستشفى طيبة التخصصي؛ تُقدم خدمات طبية وعلاجية بأكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، كما استحدثت العديد من الخدمات الطبية، والتي لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق محافظة الأقصر، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتضمنت الجراحات: القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO، IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB، EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية، توسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، علاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، جراحات المفاصل الصناعية، مناظير الجهاز الهضمي، الأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتابع: تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصي، 154 سرير داخلي، 6 غرف عمليات، 8 أسّرة تحضير، 10 أسّرة إفاقة، 27 أسّرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 جهاز تنفس صناعي، وتضم عددا من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية.