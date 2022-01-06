انقطاع المياه عن المناطق بالجيزة غدًا بسبب أعمال المترو

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار- عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٧ /١/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.