أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق (كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار- عزبة جبريل - كفر نصار) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٧ /١/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢.
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن المناطق بالجيزة غدًا بسبب أعمال المترو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.