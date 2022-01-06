/670847/وزير-قطاع-الأعمال-العام-يهنئ-البابا-تواضروس-الثاني-والأخوة-الأقباط-بعيد-الميلاد

بعث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

دوت الخليج

وقد أعرب الوزير، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه.

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هذا وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب، يضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس ،وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية على رأسهم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعــاء 5 يناير 2022، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس مجلس النواب أن شعب مصر يقدر لكم –قداسة البابا- مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.