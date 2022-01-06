/670829/ياسمين-عبد-العزيز-تنعي-الراحلة-مها-أبو-عوف-بهذه-الكلمات

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة القديرة مها أبو عوف, والذي وافتها المنية مساء أمس الأربعاء إثر إصابتها بمرض السرطان وبعد معاناة معه.

دوت الخليج يرصد نعي ياسمين عبد العزيز للفنانة مها أبو عوف

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة قديمة لها برفقة الفنانة الراحلة مها أبو عوف عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والمعلومات "إنستجرام", وعلقت قائلة:"البقاء لله الإنسانة الخلوقة ربنا يرحمها".

ولاقت هذه الصورة تفاعل كبير من قبل جمهورياسمين,وتمنوا من الله أن يرحم الفقيدة ويتغمدها فسيح جناته, ويلهم ذويها الصبر.

وفاة مها أبو عوف

وتوفت مها أبو عوف مساء أمس عن عمر يناهز 65 عام, بعد مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأفلام والمسلسلات الهامة التي حققت نجاحا كبيرا وصدى كبير لدى الجماهير.

النجوم ينعون مها أبو عوف

ونعى الفنانة القديرة مها أبو عوف عدد كبير من النجوم أهمهم المخرج عمرو عرفة, دنيا سمير غانم, نقيب الفنانين أشرف زكي, دينا, الإعلامي رامي رضوان.

تعاون مها أبو عوف وياسمين عبد العزيز

وتعاونت من قبل ياسمين عبد العزيز ومها أبوعوف من قبل في مسلسل "هربانة منها" والذي تم عرضه في رمضان عام 2017, وكان من بطولة مصطفى خاطر ومن إخراج معتز التوني.

يذكر أن من أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2021, وكان من بطولة أحمد العوضي, خالد سرحان, دينا فؤاد, عايدة رياض, خالد الصاوي, وعدد من النجوم, ومن تأليف عمرو محود ياسين, ومن إخراج مصطفى فكري.

الجدير بالذكر أن من أخر أعمال مها أبو عوف مسلسل "الحرير المخملي" والذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية وكان من بطولة مصطفى فهمي, هالة فاخر, أحمد وفيق, سامي مغاوري, داليا مصطفى, أحمد سعيد عبد الغني, دنيا عبد العزيز, هاجر الشرنوبي, ولاء الشريف, أحمد جمال سعيد, محمود يسري, رامي الطمباري, سامي مغاوري, كيرا الصباح, محمد درويش,إسلام جمال, ومن سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق, شادي أسعد, حمدي التايه, وإشراف على الكتابة أمين جمال, ومن إخراج أحمد حسن.