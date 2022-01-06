عمرو يوسف ينعي مها ابو عوف: يارب اسكنها فسيح جناتك

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دوت الخليج

عمرو يوسف ينعى مها ابو عوف

ونشر عمرو يوسف عمر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة جمعت عمرو مع الفنانة الراحلة معلقًا عليها: " اتشرفت بالشغل معاها كانت روحها حلوة و راقية و فنانة حساسة جداً و انسانة غاية في الجمال ، الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته".

مها أبو عوف من عائلة فنية

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا "معجونا بخلطة فنية" وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة "فور إم" في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.

وفاة مها ابو عوف

رحلت عن عالمنا، صباح الخميس، الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، وأصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.