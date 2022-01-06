/670835/عرض-حكاية-أعمل-نفسك-ميت-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-السبت

تعرض يوم السبت المقبل حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الرابع, وتعد هذه الحكاية السابعة من هذا الموسم.

دوت الخليج ترصد تفاصيل حكاية "أعمل نفسك ميت" ومن المقرر عرض حكاية "أعمل نفسك ميت" بدءا من السبت المقبل عبر شاشة قنوات "أون" في تمام الساعة الثامنة مساء. حكاية "أعمل نفسك ميت" حكاية "أعمل نفسك ميت" من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج أحمد عبد العاطي. حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الماضية وتم طرح 6 حكايات من قبل من مسلسل " نصيبي وقسمتك" بموسمه الرابع, وحققوا نجاحا كبيرا, ومنهم. حكاية "النظارة البيضاء" وتعد حكاية النظارة البيضاء أولى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك وكانت من بطولة أمير المصري, ومن إخراج عصام نصار. حكاية "غرام بإنتظام" وتعد حكاية غرام بإنتظام هي ثاني حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك, وكانت من بطولة شريف سلامة, رحمة حسين, نانسي صلاح. ومن إخراج رامي رزق الله. حكاية "أوضة وصالة" تعد حكاية أوضة وصالة هي ثالث حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك. ومن بطولة أحمد عبد العزيز, رشوان توفيق, فريد النقراشي, إنعام سالوسة, أحمد عنان, شاهيستا سعد. حكاية " حلوة اللقطة" تعد حكاية حلوة اللقطة هي رابع حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك", وكانت من بطولة هاني عادل, ميرنا نور الدين, عصام السقا, حمزة العيلي, توني ماهر, ومن إخراج عصام نصار. حكاية "تاج راسنا بابا" تعد هذه الحكاية هي خامس حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" ومن بطولة الفنان القدير صلاح عبد الله, منة فضالي, منة بدر تيسير, ومن إخراج محمد الخبيري؟ حكاية "وأنسى روحي وياك" تعد هذه الحكاية هي سادس حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" وكانت من بطولة محمد عز,ميرهان حسين, أيمن عزب , ومن إخراج عصام نصار. يذكر أن مسلسل “نصيبي وقسمتك” هو أولى المسلسلات الدرامية المتصلة المنفصلة الذي تم عرضها في عام 2016 وحتى الأن.

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