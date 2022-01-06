/670838/تألق-أيمن-حفني-وعبد-الشافي-بمران-الزمالك

خاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قايدة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد العودة من فترة الراحة الذي حصلوا عليها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتألق الرباعي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني بالإضافة للحارس محمد عواد، خلال المران الذي أنطلق منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك.

وغاب عن التدريب لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر، والمنتخب التونسي، للعب كاس أمم أفيقيا المقامه في الكاميرون.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".

دخل نادي التعاون السعودي في مفاوضات بشكل مكثف مع مصطفى فتحي في الساعات الأخيرة، لضمه من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأرسل التعاون السعودي عرضا رسمياً لضم مصطفي فتحي من الزمالك مقابل مليون ونصف دولار، واللاعب أبدى موافقته المبدئية على رحيله للتعاون، وحتى الأن الزمالك لم يحسم موقفه من بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتى الأن مع الزمالك، أي في حالة عدم الاستطاع على تجديد عقده سيفكر الزمالك في بيع اللاعب بنسبة كبيرة.