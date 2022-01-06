/670840/ريال-مدريد-يستضيف-فالنسيا-بالدوري-الإسباني

يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب سانتياجو برنابيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح ريال مدريد تخطء عقبة الدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، أمام ألكويانو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويدخل ريال مدريد لقاء فالينسيا وهو يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة.

نتيجة مباراة ريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.