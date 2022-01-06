/670841/الزمالك-ينجح-في-التجديد-لـ-رزاق-سيسيه-4-سنوات

نجح مسئولوا نادي الزمالك في التجديد للاعبه الإيفواري، عبد الرزاق سيسيه، الذي كان ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصل الزمالك لإتفاق مع رزاق سيسيه لتجديد عقده مع الفريق لمدة 4 مواسم مقابل 800 ألف دولار في الموسم بزياده 20٪ بكل موسم .

ويأتي تجديد سيسيه ضمن ملفات التجديد للاعبين التي وضعها مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على أن يتم المناقشة مع باقي اللاعبين نحو تجديدهم للعقود التي ستنتهي بنهاتية الموسم.

الجدير بالذكر أنه يوجد 11 لاعب في الزمالك ينتهي عقودهم بنهاية الموسم، على رأسهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل بالإضافة لمحمد عبد الشافي.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قايدة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد العودة من فترة الراحة الذي حصلوا عليها.

وتألق الرباعي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني بالإضافة للحارس محمد عواد، خلال المران الذي أنطلق منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك.

وغاب عن التدريب لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر، والمنتخب التونسي، للعب كاس أمم أفيقيا المقامه في الكاميرون.

دخل نادي التعاون السعودي في مفاوضات بشكل مكثف مع مصطفى فتحي في الساعات الأخيرة، لضمه من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأرسل التعاون السعودي عرضا رسمياً لضم مصطفي فتحي من الزمالك مقابل مليون ونصف دولار، واللاعب أبدى موافقته المبدئية على رحيله للتعاون، وحتى الأن الزمالك لم يحسم موقفه من بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتى الأن مع الزمالك، أي في حالة عدم الاستطاع على تجديد عقده سيفكر الزمالك في بيع اللاعب بنسبة كبيرة.

هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.

وطالب هاني شاكر، أشرف بن شرقي بأن لا يرحل عن الزمالك مهما كانت الاغرائات، لأنه لن يجد الشعبية والدفئ الجماهيري الذي يتمتع به الأن، كما نصح مصطفى فتحي بأن يتعلم من تكرار اخطاء الأخرين الذين رحلوا عن الزمالك، ويراجع نفسه.