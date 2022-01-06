/670842/النائبة-سلوى-أبو-الوفا-قادرون-باختلاف-منح-ذوي-الهمم-مزايا-عديدة-ويركز-على-الموهوبين

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعا أمس الاربعاء، لمناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن تم حسم أول 3مواد فى الاجتماعات السابقة.

دوت الخليج

قالت النائبة سلوى ابو الوفا، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن صندوق قادرون باختلاف خطوة مهمة، بالنسبة لذوي الهمم حيبث اعطائهم العديد من الامتيازات التي تضمن تاهيلهم في المجتمع بشكل يتواكب مع عصر الجمهورية الجديدة.

النائبة سلوى أبو الوفا: قادرون باختلاف منح ذوي الهمم مزايا عديدة ويركز على الموهوبين

ونوهت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن قادرون باختلاف يركز على الموهوبين بذوي الهمم، حيث توفير كافة سبل الدعم وتأهيلهم بشكل كامل.

وتابعت النائبة سلوى أبو الوفا، أن مشروع قانون قادرون باختلاف يأتي في اطار توجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، بدعم فئة ذوي الهمم.

هذا ووافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحدة ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم بحضور المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية.